بعد أشهر من اختفاء الضحية .. تروسيكل يكشف جريمة قـ.ـتل ابن أطفيح

صدمة أصابت أهالي مدينة أطفيح محافظة الجيزة عقب اكتشاف مقـ.ـتل شاب بعد أشهر من اختفائه حيث أنهى حياته شاب لسرقة تروسيكل ودفن جثته في منطقة نائية حتى تم فضح جريمته.

تفاصيل الجريمة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عندما اشتبه أحد الأشخاص في تروسيكل شاهده مع آخر حيث كان التروسيكل ملك الشاب يوسف.م.ف المتغيب منذ عدة أشهر عن منزله لتصل معلومة إلى رجال الشرطة وبإلقاء القبض على قائد التروسيكل فجر مفاجأة باعترافه بقتل الشاب المختفي لسرقته.

أضافت التحريات ان المتهم اعترف أيضا بدفن جثة المجني عليه في أحد المناطق النائية بمنطقة القبابات بأطفيح، وأرشد عن مكان دفنها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور الشاب المجني عليه ومنشورات التعزية ونعي الشاب القتيل ووالده الذي فارق الحياة حزنا على اختفاؤه دون أن يعلم مصيره.