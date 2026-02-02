كلب ضال يعقر 6 أطفال في أطفيح

أصيب 6 أطفال إثر تعرضهم لعقر كلب ضال بمركز أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة أطفيح، يفيد إصابة 6 أطفال ونقلهم إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن كلبًا ضالًا عقر الأطفال ما أدى لإصابتهم بجروح متفرقة. كما توصلت التحريات إلى أن عددًا من الأهالي تخلصوا من الكلب عقب هجومه على الأطفال.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.