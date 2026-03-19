بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

في واقعة طبية نادرة، شهدت محافظة قنا حالة حمل استثنائية لسيدة مصرية رزقها الله بـ8 توائم دفعة واحدة، وذلك بعد معاناة استمرت 4 سنوات مع تأخر الإنجاب، في واقعة أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة كشف طبيب النساء والتوليد على السيدة باستخدام جهاز السونار، حيث ظهر بوضوح وجود 8 أجنة داخل الرحم، فيما شرح الطبيب المشرف تفاصيل الحالة الطبية.

وكشف الدكتور عمرو أبو العباس، استشاري النساء والتوليد، عبر صفحته الرسمية، أن الحمل حدث بشكل طبيعي دون اللجوء إلى وسائل الإخصاب المساعد مثل الحقن المجهري أو أدوية تنشيط التبويض.

مشكلات صحية سبقت الحمل

وأوضح الطبيب أن الزوجة كانت تعاني من:

ـ تأخر في الإنجاب لمدة 4 سنوات

ـ تكيسات على المبايض

ـ اضطرابات هرمونية

وأشار إلى أن الحالة خضعت لبرنامج علاجي دقيق ومتابعة طبية منتظمة، إلى أن حدثت المفاجأة بحدوث حمل طبيعي في 8 توائم، وهو ما يعد من الحالات النادرة جدًا على مستوى العالم.

هل يمكن تسجيل الحالة في موسوعة جينيس؟

وأكد الطبيب أن هذه الحالة قد تكون مؤهلة للتسجيل ضمن الحالات الطبية النادرة، وربما يتم توثيقها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية نظرًا لندرتها الشديدة، خاصة أنها حدثت دون تدخل طبي في التخصيب.

خطورة الحمل في عدد كبير من التوائم

ويؤكد أطباء النساء أن الحمل في عدد كبير من الأجنة يحتاج متابعة دقيقة بسبب احتمالية:

ـ الولادة المبكرة

ـ انخفاض أوزان الأجنة

ـ مضاعفات الحمل

ـ الحاجة لرعاية طبية مكثفة بعد الولادة