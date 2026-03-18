هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول كحك العيد باعتباره من أبرز مظاهر الاحتفال، إلا أن مرضى السكري يشعرون بالقلق من تأثير الحلويات على مستوى السكر في الدم.

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن مريض السكري يمكنه تناول كحك العيد ولكن بشروط محددة تضمن الحفاظ على استقرار مستوى السكر.

وقال الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن “الحرمان التام ليس هو الحل، ولكن السر يكمن في الاعتدال واختيار التوقيت والكمية المناسبة”.

وشدد القيعي، على أهمية الالتزام ببعض القواعد الغذائية خلال أيام العيد، ومن أهمها : تناول كمية صغيرة لتجنب ارتفاع السكر.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية مرضى السكري بالاكتفاء بقطعة صغيرة من كحك العيد، مع تجنب الإفراط أو تناول أكثر من قطعة في وقت واحد، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم.

تجنب تناول الكحك على معدة فارغة

وأوضح «القيعي» أن تناول الكحك بعد وجبة رئيسية متوازنة تحتوي على:

البروتين

الألياف

الدهون الصحية

يساعد على إبطاء امتصاص السكر وتقليل تأثيره على مستوى السكر في الدم.

اختيار التوقيت المناسب لتناول حلويات العيد

وأكد أن أفضل وقت لتناول كحك العيد هو خلال ساعات النهار، وليس قبل النوم، حتى يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية وتقليل فرص ارتفاع السكر.

تقليل السكريات خلال نفس اليوم

وأشار إلى أنه إذا تناول مريض السكري قطعة من الكحك، فمن الأفضل تقليل: الحلويات الأخرى، المشروبات السكرية، الكربوهيدرات الزائدة، وذلك للحفاظ على التوازن الغذائي.

ضرورة متابعة مستوى السكر بانتظام

وشدد الدكتور معتز القيعي على أهمية قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول الكحك، خاصة خلال أيام العيد، للتأكد من عدم حدوث ارتفاعات خطيرة.

المشي بعد تناول الكحك يساعد على ضبط السكر

وأضاف القيعي ،إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد تناول الحلويات يمكن أن يساعد في:

ـ تحسين حساسية الأنسولين

ـ تقليل ارتفاع السكر

ـ تحسين عملية التمثيل الغذائي

ـ الاعتدال هو مفتاح الاستمتاع بالعيد

واختتم أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية تصريحه بالتأكيد على أن مريض السكري يمكنه الاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات صحية إذا التزم بالاعتدال، وحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة مستوى السكر بانتظام.