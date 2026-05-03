الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تُنظم الملتقى الرابع لبرنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات | صور

طلبة كلية الشرطة
طلبة كلية الشرطة
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لبرنامج المعايشة بين طلبة كلية الشرطة وطلبة جامعات (المنوفية الأهلية - أسيوط الأهلية - الصالحية الأهلية – الجلالة - المصرية للتعليم الإلكترونى).
 

برنامج المعايشة بدأت فاعلياته بالكشف الطبى على الطلبة المشاركين، للتأكد من لياقتهم الصحية وإستعدادهم لخوض تجربة التعايش، شارك الطلبة فى سلسلة من الأنشطة البدنية والرياضية المتنوعة التى يؤديها طلبة الشرطة خلال فترة التعايش بما يسهم فى تنمية القدرات البدنيه لهم، كما شمل البرنامج أنشطة الدفاع عن النفس.. حيث شهدت هذه الفاعليات مشاركة من طلبة الجامعات فى التدريبات ترسيخاً لروح العمل الجماعى.

 وشهد البرنامج مشاركة فعالة للطلبة فى تدريبات المداهمات الأمنية داخل الميادين التدريبية المتطورة التى تزخر بها الأكاديمية ، وهو ما أتاح لهم فهماً عملياً لطبيعة المهام التى يضطلع بها رجال الشرطة، والبرامج التدريبية التى تؤهلهم لأداء دورهم بكفاءة وإحترافية.

 كما تضمنت الفعاليات زيارات لميادين التدريب الفنى بنظام المحاكاة، والتى يتم من خلالها تدريب الطلبة على التعامل مع مسارح الجريمة المختلفة، وتضمن البرنامج التدريب على ركوب الخيل كأحد المهارات التى يتدرب عليها طلاب الشرطة.

 وبهدف تنمية الوعى الثقافى لدى هؤلاء الطلبة، تم تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات التى تناولت المشروعات القومية، وإستراتيجية وزارة الداخلية فى حفظ الأمن، ومواجهة الشائعات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

 لم تخلو أيام المعايشة من تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والإجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة تعزيزاً للروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.. وتم إتاحة الفرصة لطلبة الجامعات لزيارة القرية المرورية التدريبية بأكاديمية الشرطة والتى يتم من خلالها تدريب الطلبة على التخصص الوظيفى فى مجال المرور حول قواعد وإرشادات المرور فضلاً عن محاكاة الخدمات المروريةالترخيصية.

 كما شمل برنامج المعايشة تنظيم زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو حيث إطلع خلالها الطلبة على منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة ، بداية من المركز الطبى المتطور الذى يقدم رعاية صحية متكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الإنسانية، كما إطلعوا على المرافق التأهلية والبرامج الإصلاحيه التى يتم تطبيقها على النزلاء والتى تستهدف إعادة دمجهم فى المجتمع فى إطار تطبيق المنظومة الحديثه للإصلاح والتأهيل.. كما شاهدوا مصانع الإنتاج التى يعمل بها النزلاء لإكسابهم حرفة يتكسبون من وراءها، وتضمنت الجولة صوب الإنتاج الزراعى والمزارع السمكية، وشهدت الزيارة عروضاً فنية متميزة قدمها النزلاء عكست نجاح المنظومة الإصلاحية فى تنمية مهاراتهم وإعدادهم لبداية جديدة.

 وشملت الفاعليات زيارة إلى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والتعرف على دورها فى رصد الحالة الأمنيه بطول مجرى النيل بإستخدام التقنيات ، كما شاهدوا عروضاً قدمها رجال الإدارة تعكس مهارتهم وإستيعابهم للمهام الأمنيه الموكلة إليهم.

 وفى ختام فعاليات أسبوع التعايش، تم تكريم الطلبة المتميزين، فى رسالة تقدير لجهودهم وتفاعلهم خلال فترة التعايش، وتأكيداً على أهمية هذه التجربة فى بناء جيل واعٍ قادر على دعم مسيرة الأمن والتنمية، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

