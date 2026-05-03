خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سيدة من تعدى شخص عليها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وأهليتها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بهم بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول (زوج الشاكية "سائق") ، طرف ثان (نجلى شقيقته " مالك مغسلة ، سائق") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، لخلافات بينهم حول الميراث تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالسب والضرب وقيام الطرف الثانى بإحداث إصابة الأول بجرح بالرأس بإستخدام عصا خشبية.

وت ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.