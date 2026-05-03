تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بطلق ناري بالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام لـ 23 مايو .

تفاصيل القضية



تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص في أحد الشوارع بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل حيث كان بينه وبين المجني عليه خلافات قديمة، فترصد له أثناء عودته من عمله وما إن شاهده حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش فأصابه بطلقة في الصدر مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أدت إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما منه.