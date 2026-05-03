هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية

أفاد غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن روسيا شنت هجومًا جويًا واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة، استهدف عدة مدن بينها العاصمة كييف، في إطار ما وصفته أوكرانيا بمحاولات لاختبار أنظمة الدفاع الجوي واستهداف مواقع تمركزها.

وأوضح المراسل أن مروحيات من طراز «مي-28» حلّقت قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية شمال كييف، على مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات من محطة تشيرنوبل النووية، وسط تحذيرات أوكرانية من احتمال اتساع نطاق المواجهة.

وأشار إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين في مدن عدة، من بينها أوديسا وميكولايف، إضافة إلى إصابات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث استهدفت مسيّرة محطة وقود تسببت في إصابات لامرأة حامل وطفل، فضلًا عن إصابة 40 طفلًا كانوا على متن حافلة مدرسية.

ولفت المراسل إلى تصريحات أوكرانية نقلت عن مستشار للرئاسة تؤكد رفض كييف لأي هدنة مقترحة في التاسع من مايو، معتبرة أن بعض المواقع داخل روسيا، بما فيها موسكو، قد تُعامل كأهداف عسكرية محتملة في حال استمرار التصعيد.