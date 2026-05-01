تصعيد محسوب في أوكرانيا.. تحذيرات روسية من حصار انتحار لكالينينجراد

أكد حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال مستمرة وفق سيناريو محدد، مشيراً إلى أن مستوى التصعيد الحالي لا يصل إلى ذروته مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار الضربات المتبادلة.

وأوضح «مشيك» أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحقيق تقدم للقوات في مناطق شرق البلاد، خاصة في دونباس، إلى جانب تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت عسكرية ومصانع مرتبطة بالجيش الأوكراني، وذلك رداً على هجمات أوكرانية طالت منشآت داخل روسيا.

وأضاف أن البيانات الروسية الأخيرة تعكس نمطاً متكرراً من العمليات، يتضمن استهداف مواقع عسكرية وإطلاق مسيّرات، دون تغير كبير في طبيعة المواجهة، ما يشير إلى استمرار الحرب ضمن نطاق تصعيد محسوب.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية حذرت من أي محاولة لفرض حصار على كالينينجراد، ووصفت مثل هذه الخطوة بأنها «انتحارية»، في إشارة إلى تداعيات خطيرة محتملة على الأمن الأوروبي في حال تنفيذها.