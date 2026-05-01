حبس 7 رجال وسيدتين لقيامهم باستغلال الصغار الأحداث في أعمال التسول

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 7 رجال وسيدتين لـ 7 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

واستمراراً لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، سيدتان لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة وبصحبتهم (13 حدثا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.