الأزهر يستعد لتطبيق اللغة الفرنسية في المعاهد بالمرحلة الابتدائية

عقد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا مع لجنة تأليف مناهج اللغة الفرنسية والمشرفين عليها من قيادات القطاع، وذلك لمتابعة سير العمل في إعداد كتب العام الدراسي الجديد، في إطار خطة القطاع لتطوير المناهج الدراسية في العلوم الشرعية والعربية والثقافية والارتقاء بجودتها.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الاجتماع، اهتمام الأزهر الشريف بتطوير تعليم اللغات الأجنبية، ومنها اللغة الفرنسية، والتى تطبق لأول مرة بالمعاهد النموذجية واللغات، وفقًا لأحكام اللائحة التى تنظم هذا النوع من التعليم الأزهري، وذلك في المرحلة الابتدائية.

وأكد الشرقاوي، أنها تمثل أداة مهمة في تنمية مهارات التواصل لدى الطلاب، وتعزيز الانفتاح الثقافي الذي يجمع بين أصالة العلوم الأزهرية ومواكبة الواقع في مجال التعليم والتعلم على وفق أدواته العصرية، إلى جانب دعم تطبيق أساليب التدريس الحديثة بما يواكب متطلبات التطوير التعليمي في العلوم المختلفة.

أعمال تطوير المعهد الليبي بالقاهرة

وفي وقت سابق، قام الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمعهد الليبي بالقاهرة؛ للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتفقدا خلال جولة المتابعة أعمال الصيانة وما يلزم لرفع كفاءة المبنى، والاطلاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية للمعهد، والتأكد من توافر كافة المرافق وكذا المتطلبات الخدمية اللازمة للعملية التعليمية والعمل على تهيئة المناخ التعليمي للطلاب الجدد والتأكيد على سرعة تسليم المبنى مجهزًا طبقًا للمواصفات الهندسية والفنية المحددة سلفًا.

