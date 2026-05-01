بن شرقي رجل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري
أمين الفتوى: "أموال الأضاحي المهاجرة" قد تُفرغ الشعيرة من مقاصدها
لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد
بلاش ترجعوني هيموتوني.. قريب والدة رضيعي الصف يروي كواليس صادمة
معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك
الحساب الختامي.. توصية بالبرلمان لإصدار قانون بإنشاء مركز مالي للدولة
طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز
أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا
وزير الخارجية لـ ويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط
البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت
الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة
دراسة مثيرة للجدل بشأن إعادة الزمن إلى الوراء .. هل ينجح؟
زيادة مرتقبة.. موعد وقيمة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير جوجل عن أسعار السجائر اليوم الجمعة 1 مايو 2026، بعد تواتر أنياء عن زيادة مرتقبة في أسعار التبغ، حيث رصدت موازنة العام المالي 2026-2027 زيادة في المستهدفات الضريبية على التبغ والسجائر، في مؤشر واضح نحو توقعات بارتفاع أسعار السجائر قد تطرق أبواب المستهلكين قريبًا.

استهداف 140 مليار جنيه من التبغ

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، عن استهداف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ تبلغ 140.8 مليار جنيه (نحو 2.6 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 26% مقارنة بمستهدفات العام المالي الجاري البالغة 111.7 مليار جنيه.

وتُعدّ هذه القفزة الضريبية من أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وتُلقي بظلالها مباشرة على توقعات زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه الشركات المصنّعة تاريخيًا إلى تمرير الأعباء الضريبية إلى المستهلك النهائي.

ماذا تعني الزيادة الضريبية على المستهلك؟

تنعكس أي زيادة في الضرائب المفروضة على التبغ على أسعار السجائر في السوق خلال أسابيع أو أشهر قليلة من إقرار الموازنة. 

وإذا مضت الحكومة قُدُمًا في تحقيق مستهدفها البالغ 140.8 مليار جنيه، فإن ارتفاع أسعار السجائر في مصر بات مسألة وقت لا أكثر، مما يجعل أسعار السجائر الراهنة مرشحة للتغير مع مطلع العام المالي المقبل.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

جاءت أسعار السجائر المستوردة اليوم كالتالي:

- السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها ارتفعت بنسبة 5.7% وبنحو 6 جنيهات لتصل إلى 111 جنيها، بدلاً من السعر السابق البالغ 105 جنيهات.

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها زادت بنحو 5 جنيهات بما يمثل نسبة 5.15% لتبلغ 102 جنيه، مقابل 97 جنيها في السابق.

ـ وسجلت أسعار سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) نحو 79 جنيها للعبوة، في حين بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 82 جنيهًا للعبوة.

أسعار السجائر المحلية اليوم 

جاءت أسعار السجائر التابعة لشركة الشرقية للدخان مستقرة كما هي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر أصفر سيلفر 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 48 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

محمد فريد يدعو المستثمرين لاستكشاف فرص النمو والتوسع .. تفاصيل

بعد الهدف الثاني للأهلي في مباراة القمة.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم

أقل وأعلى سعر للدينار الكويتي اليوم

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

