زيادة مرتقبة.. موعد وقيمة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير جوجل عن أسعار السجائر اليوم الجمعة 1 مايو 2026، بعد تواتر أنياء عن زيادة مرتقبة في أسعار التبغ، حيث رصدت موازنة العام المالي 2026-2027 زيادة في المستهدفات الضريبية على التبغ والسجائر، في مؤشر واضح نحو توقعات بارتفاع أسعار السجائر قد تطرق أبواب المستهلكين قريبًا.

استهداف 140 مليار جنيه من التبغ

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، عن استهداف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ تبلغ 140.8 مليار جنيه (نحو 2.6 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 26% مقارنة بمستهدفات العام المالي الجاري البالغة 111.7 مليار جنيه.

وتُعدّ هذه القفزة الضريبية من أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وتُلقي بظلالها مباشرة على توقعات زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه الشركات المصنّعة تاريخيًا إلى تمرير الأعباء الضريبية إلى المستهلك النهائي.

ماذا تعني الزيادة الضريبية على المستهلك؟

تنعكس أي زيادة في الضرائب المفروضة على التبغ على أسعار السجائر في السوق خلال أسابيع أو أشهر قليلة من إقرار الموازنة.

وإذا مضت الحكومة قُدُمًا في تحقيق مستهدفها البالغ 140.8 مليار جنيه، فإن ارتفاع أسعار السجائر في مصر بات مسألة وقت لا أكثر، مما يجعل أسعار السجائر الراهنة مرشحة للتغير مع مطلع العام المالي المقبل.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

جاءت أسعار السجائر المستوردة اليوم كالتالي:

- السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها ارتفعت بنسبة 5.7% وبنحو 6 جنيهات لتصل إلى 111 جنيها، بدلاً من السعر السابق البالغ 105 جنيهات.

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها زادت بنحو 5 جنيهات بما يمثل نسبة 5.15% لتبلغ 102 جنيه، مقابل 97 جنيها في السابق.

ـ وسجلت أسعار سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) نحو 79 جنيها للعبوة، في حين بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 82 جنيهًا للعبوة.

أسعار السجائر المحلية اليوم

جاءت أسعار السجائر التابعة لشركة الشرقية للدخان مستقرة كما هي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر أصفر سيلفر 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 48 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 48 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.