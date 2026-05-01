قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عينه على الكونفدرالية.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري
سويلم يوجّه التحية للعاملين بوزارة الري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
صلاح مصيلحي: فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام أسماك المزارع المصرية إنجاز تاريخي
حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي.. وأفريقيا في قلب العاصفة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
مستشار رئيس الإمارات: لا يمكن الوثوق في إيران بشأن ترتيبات مضيق هرمز
صانع النهضة.. عيد العمال تقدير لدور العامل في بناء الاقتصاد الوطني
القمة 132.. موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر
غياب نجوم سوبر.. 10 معلومات عن القمة 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري
الصادرات الزراعية المصرية: قفزة نوعية بـ 3.7 مليون طن
صواريخ تحت الأرض.. تحركات سرية من إيران استعدادا لانهيار الهدنة مع أمريكا
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في مصر

محمد غالي

ارتفاع أسعار السجائر في مصر يبحث عنه عدد كبير من المدخنون والتي تشير مؤشرات مشروع الموازنة الجديدة إلى احتمالية حدوث موجة جديدة من مدفوعة بزيادة ملحوظة في مستهدفات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، ما يضع المستهلكين أمام توقعات بزيادة الأسعار.

وتشهد السجائر في الوقت الحالي حالة من الاستقرار الواضح، سواء على مستوى المنتجات المحلية الأكثر تداولا أو السجائر المستوردة، إلى جانب منتجات التبغ المسخن، وذلك في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب واستمرار توافر الكميات بشكل منتظم لدى التجار والموزعين.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع غياب أي قرارات رسمية جديدة بشأن تحريك الأسعار، ما انعكس على ثبات نسبي في حركة البيع والشراء.

وسجلت أسعار السجائر المحلية الشعبية، وهي الأكثر انتشارا في السوق، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر علبة كليوباترا 48 جنيها، وهو نفس السعر لكل من مونديال وبوسطن وبلمونت وماتوسيان سوبر، ما يعكس استمرار سياسة التسعير الموحدة داخل هذه الفئة التي تستحوذ على شريحة واسعة من المستهلكين.

ويعزى استقرار أسعار السجائر المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار تكاليف الإنتاج نسبيا، وتوافر المعروض بشكل كاف في الأسواق، إلى جانب عدم تطبيق أي زيادات رسمية جديدة خلال الفترة الحالية، فضلا عن وجود توازن واضح بين العرض والطلب، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الاستهلاك دون تغيرات كبيرة.

وعلى صعيد السجائر المستوردة، فقد حافظت هي الأخرى على استقرارها السعري، حيث سجلت علبة ميريت نحو 111 جنيها، ومارلبورو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد 79 جنيها، فيما بلغ سعر L&M نحو 82 جنيها. 
وتندرج هذه المنتجات ضمن الفئات المتوسطة والعليا التي غالبا ما تشهد استقرارا نسبيا مقارنة بغيرها من السلع.

كما استمرت أسعار منتجات التبغ المسخن في الثبات، حيث سجلت عبوات HEETS نحو 69 جنيها، وTEREA حوالي 82 جنيها، فيما بلغت TEREA Capsules نحو 87 جنيها، في ظل استقرار الطلب على هذه الفئة من المنتجات.

وتشير التجارب السابقة إلى أن أي زيادة في الضرائب على التبغ غالبا ما تنعكس سريعا على أسعار البيع للمستهلك. 
ومع توجه الحكومة لزيادة الإيرادات من هذا القطاع إلى أكثر من 140 مليار جنيه، تبدو احتمالات ارتفاع أسعار السجائر خلال عام 2026 مرتفعة، ما يجعل الأسعار الحالية مرشحة للتغيير مع بداية تطبيق الموازنة الجديدة.

 

أسعار السجائر الشعبية كليوباترا والبوكس

 

تحافظ السجائر المحلية على استقرار نسبي عند 48 جنيها للعلبة، وتشمل:
كليوباترا (كينج سايز – سوفت كوين – بوكس – سوبر – بلاك ليبول)، إلى جانب بوسطن وبلومنت ومونديال بأنواعه.

أسعار التبغ المسخن في مصر

تشهد منتجات التبغ المسخن مستويات سعرية مرتفعة نسبيا:

HEETS Selections: حتى 82 جنيها

HEETS Dimensions: 69 جنيها

TEREA: تصل إلى 87 جنيها

أسعار السجائر اليوم في مصر 2026
 

تختلف أسعار السجائر في السوق حسب العلامة التجارية، وجاءت كالتالي:

ميريت: 111 جنيها

مارلبورو: 102 جنيه

دافيدوف (كافة الأنواع): 102 جنيه

إل آند إم: 82 جنيها

مارلبورو كرافتد: 79 جنيها

تايم / تايم شيفت: 53 جنيها

أسعار السجائر السجائر الأسعار سجائر أسعار السجائر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

