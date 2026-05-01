حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في مصر

ارتفاع أسعار السجائر في مصر يبحث عنه عدد كبير من المدخنون والتي تشير مؤشرات مشروع الموازنة الجديدة إلى احتمالية حدوث موجة جديدة من مدفوعة بزيادة ملحوظة في مستهدفات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، ما يضع المستهلكين أمام توقعات بزيادة الأسعار.

أسعار السجائر

وتشهد السجائر في الوقت الحالي حالة من الاستقرار الواضح، سواء على مستوى المنتجات المحلية الأكثر تداولا أو السجائر المستوردة، إلى جانب منتجات التبغ المسخن، وذلك في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب واستمرار توافر الكميات بشكل منتظم لدى التجار والموزعين.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع غياب أي قرارات رسمية جديدة بشأن تحريك الأسعار، ما انعكس على ثبات نسبي في حركة البيع والشراء.

وسجلت أسعار السجائر المحلية الشعبية، وهي الأكثر انتشارا في السوق، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر علبة كليوباترا 48 جنيها، وهو نفس السعر لكل من مونديال وبوسطن وبلمونت وماتوسيان سوبر، ما يعكس استمرار سياسة التسعير الموحدة داخل هذه الفئة التي تستحوذ على شريحة واسعة من المستهلكين.

أسعار السجائر

ويعزى استقرار أسعار السجائر المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار تكاليف الإنتاج نسبيا، وتوافر المعروض بشكل كاف في الأسواق، إلى جانب عدم تطبيق أي زيادات رسمية جديدة خلال الفترة الحالية، فضلا عن وجود توازن واضح بين العرض والطلب، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الاستهلاك دون تغيرات كبيرة.

وعلى صعيد السجائر المستوردة، فقد حافظت هي الأخرى على استقرارها السعري، حيث سجلت علبة ميريت نحو 111 جنيها، ومارلبورو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد 79 جنيها، فيما بلغ سعر L&M نحو 82 جنيها.

وتندرج هذه المنتجات ضمن الفئات المتوسطة والعليا التي غالبا ما تشهد استقرارا نسبيا مقارنة بغيرها من السلع.

كما استمرت أسعار منتجات التبغ المسخن في الثبات، حيث سجلت عبوات HEETS نحو 69 جنيها، وTEREA حوالي 82 جنيها، فيما بلغت TEREA Capsules نحو 87 جنيها، في ظل استقرار الطلب على هذه الفئة من المنتجات.

وتشير التجارب السابقة إلى أن أي زيادة في الضرائب على التبغ غالبا ما تنعكس سريعا على أسعار البيع للمستهلك.

ومع توجه الحكومة لزيادة الإيرادات من هذا القطاع إلى أكثر من 140 مليار جنيه، تبدو احتمالات ارتفاع أسعار السجائر خلال عام 2026 مرتفعة، ما يجعل الأسعار الحالية مرشحة للتغيير مع بداية تطبيق الموازنة الجديدة.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الشعبية كليوباترا والبوكس





تحافظ السجائر المحلية على استقرار نسبي عند 48 جنيها للعلبة، وتشمل:

كليوباترا (كينج سايز – سوفت كوين – بوكس – سوبر – بلاك ليبول)، إلى جانب بوسطن وبلومنت ومونديال بأنواعه.

أسعار التبغ المسخن في مصر

تشهد منتجات التبغ المسخن مستويات سعرية مرتفعة نسبيا:

HEETS Selections: حتى 82 جنيها

HEETS Dimensions: 69 جنيها

TEREA: تصل إلى 87 جنيها

أسعار السجائر اليوم في مصر 2026



تختلف أسعار السجائر في السوق حسب العلامة التجارية، وجاءت كالتالي:

ميريت: 111 جنيها

مارلبورو: 102 جنيه

دافيدوف (كافة الأنواع): 102 جنيه

إل آند إم: 82 جنيها

مارلبورو كرافتد: 79 جنيها

تايم / تايم شيفت: 53 جنيها