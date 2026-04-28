حملة رقابية مكبرة تضبط كميات سجائر مجهولة المصدر بـ إماراتي بورسعيد | صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد حلمي جاد الرب مدير المديرية، وبالتنسيق مع إدارة تموين غرب بورسعيد، حملة رقابية مكبرة استهدفت المنشآت التجارية بنطاق الحي الإماراتي جنوب المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر التي تشكل خطراً على صحة المواطنين وتمس الاقتصاد القومي.

حملة رقابية مكبرة تنجح في ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر بإماراتي بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المستوردة مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية، حيث تبين عدم وجود أي مستندات أو بيانات تفيد مصدرها أو مشروعية دخولها البلاد، مما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتجارة ويشكل تهديداً للصحة العامة.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

واكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة الأحياء لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع أو تداول منتجات مجهولة المصدر، مع التشديد على الضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول الغش أو التدليس على جمهور المستهلكين.