إحالة أوراق المتهم بهتك عرض سبايدر مان بورسعيد للمفتي | تفاصيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغير من ذوي الهمم ببورسعيد والمعروف بـ سبايدر مان لظهوره بوجه سبايدر مان لفضيلة مفتي الديار المصرية.

كان المتهم الذي يعمل موظفا بإحدى الشركات قد اختطف الصغير من مدينة بورفؤاد واعتدي عليه داخل محل تجاري ثم اصطحبه إلى منزله واعتدى عليه مرات أخرى.

احالة المتهم بهتك عرض سبايدر مان بورسعيد للمفتي

وتعرض الصغير لحالة نفسية عند عودته للمنزل بعدما تركه المتهم وعندما شاهده للمرة الاولي اعترف بما حدث، والقت الاجهزة الأمنية القبض عليه واليوم تم الحكم عليه بالاحالة للمفتي

وأكدت المستشارة عهد السري محامي المجني عليه أن الحكم ينتصر للمجتمع، وأن الطفل وأسرته كانوا واثقون في قضاء مصر بأنه سوف يعيد حق نجلهم، مؤكدة أن الحكم يردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم وانتهاك حرمة الأطفال من ذوي الهمم.