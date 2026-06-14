قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
رئيس الوزراء يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا
هبوط سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد
خشية الصواريخ الإيرانية .. نقل اجتماع الكابينت الإسرائيلي من مكتب نتنياهو إلي ملجأ محصن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد

سعر الريال السعودي في مصر
سعر الريال السعودي في مصر
علياء فوزى

تراجع سعر سعر الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأحد 14-6-2026

هبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.84 جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك إتش إس بي سي عند 13.83 جنيه للشراء و 13.86 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 13.63 جنيه للشراء و 13.66 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في المصرف العربي نحو 13.60 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التجارى الدولي CIB لنحو 13.58 جنيه للشراء و 13.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان لنحو  13.58 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك مصر نحو  13.57 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في البنك  الأهلي ليسجل  13.57 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو 13.55 جنيه للشراء و 13.61 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية لنحو 13.54 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك كريدي أجريكول لنحو 13.53 جنيه للشراء و 13.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي نحو 13.48 جنيه للشراء و 13.66 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية لنحو 13.47 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وانخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.27 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العقاري المصري العربي ليصل إلي 13.26 جنيه للشراء و 13.63 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد لنحو 13.17 جنيه للشراء و 13.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى نحو 13.60جنيه للشراء و 13.64جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أعلى سعر شراء نحو 13.84 جنيه.

وصل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.61جنيه.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.60جنيه.

أسعار صرف الريال السعودى الريال السعودى سعر الريال السعودي بنك مصر الجنيه المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

ضبط كميات كبيرة من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير القصب بأسيوط

ضبط كميات كبيرة من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير القصب بأسيوط

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية| صور

جانب من الحملة بسوهاج

قبل أن تصل للمواطنين.. حملة رقابية في طهطا تضبط كميات كبيرة من العصائر فاسدة

بالصور

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

إيراهيم النجار

إبراهيم النجار: الحرب علي إيران.. وحدود القوة الأمريكية!

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر سرعة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء

المزيد