سعر الريال السعودي و الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك

يقدم موقع صدى البلد أسعار العملات العربية اليوم الخميس ، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الريال السعودي وسعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم.





سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك مصر





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB





الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.80 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك البركة



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.74 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 163.67 جنيه للشراء، و168.84 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 164.34 جنيه للشراء، و169.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB



الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 165.66 جنيه للشراء، و168.84 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 164.44 جنيه للشراء، و169.44 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 163.95 جنيه للشراء، و168.84 جنيه للبيع.

