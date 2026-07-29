نجاة الإعلامية خلود زهران وابنتها من الغرق بالساحل الشمالي.. تفاصيل

تعرضت الإعلامية خلود زهران وابنتها للغرق خلال وجودهما على أحد شواطئ الساحل الشمالي، بعدما سحبتهما الأمواج إلى داخل البحر، قبل أن يتمكن عدد من الأشخاص من إنقاذهما.

وقالت خلود زهران عبر فيديو قصير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً أنها وابنتها كانتا على وشك الغرق، رغم قدرتها على السباحة، موضحة أن قوة بعض الأمواج قد تكون أكبر من قدرة أي شخص على مقاومتها.



واضافت الإعلامية إنها شعرت في لحظات صعبة بعدم القدرة على التنفس، قبل أن يتدخل الأبطال لإنقاذهما، معبرة عن شكرها وامتنانها لهم، مؤكدة أن الله كتب لهما عمرًا جديدًا.

ووجهت خلود زهران رسالة تحذيرية للمصطافين، كما طالبت الجميع بعدم الاستهانة بقوة البحر، حتى إذا بدا الموج هادئًا، وضرورة توخي الحذر خلال السباحة للحفاظ على سلامتهم.

وأتمت خلود رسالتها بالشكر لكل من ساهم في إنقاذها وابنتها، داعية الله أن يجازيهم خيرًا على ما قدموه.



و علقت علي الفيديو قائلة:"الحمد لله والشكر لله ،ربنا كتب لنا عمر جديد".