روبي فاولر يحذر ليفربول: الفريق يحتاج لتدعيمات جديدة قبل غلق الميركاتو

أكد روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول، أن الفريق ما زال بحاجة إلى تعزيز صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن الريدز يحتاجون إلى المزيد من الخيارات، خاصة في خط الدفاع.

وجاءت تصريحات فاولر بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع جو جوميز خلال أولى مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد، وهو ما أثار المخاوف بشأن قلة العمق الدفاعي داخل الفريق.

وقال فاولر في تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna" العالمية: "نحن بحاجة إلى لاعبين، الأمر واضح تمامًا".

وعلق أسطورة ليفربول على إصابة جوميز قائلًا: "أشعر بأسف حقيقي تجاهه، لقد كان سيئ الحظ بسبب الإصابات. كانت هذه فرصة كبيرة له لحجز مكان أساسي في الفريق وإثبات أن النادي ليس بحاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع جديد".

وأضاف فاولر أن وجود عناصر الخبرة سيكون مهمًا لمساعدة اللاعبين الشباب داخل الفريق، موضحًا: "لقد أنفقنا الأموال للتعاقد مع جاكيه وليوني، وكان من الممكن أن يشكل جوميز بجانب فيرجيل فان دايك دعمًا كبيرًا لهؤلاء اللاعبين".

واختتم فاولر تصريحاته بالتأكيد على حاجة ليفربول إلى المزيد من الخبرة، قائلًا: "لم نر أفضل ما لدى اللاعبين الجدد حتى الآن، لكن الفريق يحتاج إلى الخبرة. المدرب تحدث كثيرًا عن حاجتنا للاعبين، لذلك لن أتفاجأ إذا تم التعاقد مع قلب دفاع آخر".

وكان ليفربول قد حقق الفوز على سندرلاند بنتيجة 4-2 في مباراة ودية، ويستعد لخوض مواجهته التحضيرية الثانية أمام ريكسهام.