السجن المؤبد لسائق بتهمة هتك عرض ابنتيه والتعدي عليهما في العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد على سائق، بعد إدانته بهتك عرض نجلتيه الطفلتين والتعدي عليهما جنسياً، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب حافظ، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، البالغ من العمر 43 عامًا ويعمل سائقًا، إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 3126 لسنة 2026 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 1324 لسنة 2026 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2026، وبدائرة قسم شرطة العبور، استغل كونه من المتولين تربية ورعاية طفلتيه، وقام بهتك عرضهما بالقوة والتهديد، وهما لم تبلغا الثامنة عشرة من العمر، وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيقات، قبل أن تقضي المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد.