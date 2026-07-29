استشاري تشريعات رقمية: الهدف من تصوير المخالفات الميدانية هو توثيقها وتسليمها للشرطة وليس النشر على السوشيال ميديا

أكد محمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أنه ليس من حق أي شخص أن ينتهك خصوصية الأخر بالتصوير .

وقال محمد حجازي في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لو أنا شايف جريمة بتحصل ومش قادر اتدخل لمنع الجريمة فقمت بتصويرها يكون هدف التصوير هو إثبات واقعة الجريمة للاستعانة بها وتسليمها للجهات المعنية ".

وتابع محمد حجازي :" تصوير أي جريمة لا يعطي من قام بالتصوير الحق في نشر ما قام بتصويره على السوشيال ميديا ويجب تسليمه للجهات المعنية ".

واكمل محمد حجازي :" الهدف من تصوير المخالفات الميدانية هو توثيق المخالفات وتسليمها للشرطة وليس النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ".

