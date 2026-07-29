إبراهيم نجم: العلاقة الزوجية ميثاق غليظ لا يجوز اختزالها في منطق المصالح أو الصور الدرامية المشوهة

أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن صورة الأسرة في الإعلام لم تعد مجرد انعكاس للواقع، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في تشكيل وعي الشباب وتصوراتهم عن الزواج والحياة الأسرية، خاصة في ظل التأثير المتنامي للمنصات الرقمية.

جاء ذلك خلال محاضرة علمية ألقاها ضمن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بدار الإفتاء المصرية، حيث شدد على أن الأسرة تمثل مقصدًا شرعيًا وإنسانيًا، وأن تناولها إعلاميًا يندرج تحت مسؤولية حضارية تتجاوز حدود المهنة إلى بناء القيم المجتمعية.

وأوضح أن أخطر ما يواجه الأسرة اليوم ليس فقط الصور السلبية في الدراما، بل التغيير التدريجي للمفاهيم، مثل اختزال العلاقة الزوجية في المصالح، أو تصويرها بصورة مشوهة بعيدة عن جوهرها القائم على المودة والرحمة.

الأسرة المأزومة

وأشار إلى أن تكرار نماذج "الأسرة المأزومة" في الأعمال الدرامية يرسخ لدى الشباب فكرة أن الفشل هو القاعدة والاستقرار استثناء، داعيًا إلى تقديم محتوى إعلامي متوازن يعكس الواقع دون مبالغة، ويعزز ثقافة الحوار والاستقرار.

كما حذّر من خطورة نشر الخلافات الأسرية عبر وسائل التواصل، لما لذلك من آثار سلبية على تماسك الأسرة، مؤكدًا أن الحفاظ على "الستر" بين الزوجين ركيزة أساسية لاستمرار الحياة الزوجية.

واختتم بالدعوة إلى تبني نموذج "الأسرة الراشدة" في الإعلام، والعمل على إنتاج محتوى يعكس القيم الأصيلة للمجتمع، ويسهم في بناء وعي أسري مستقر قادر على مواجهة تحديات العصر.