ما حكم إهانة الزوجة وحرمانها من أهلها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة من محافظة الجيزة، تشكو فيه من سوء معاملة زوجها، ومنعه لها من التواصل مع أولادها وأهلها، وإساءته إليها بالسبّ والتجريح، ثم مطالبته لها بالعلاقة الزوجية.

حكم إهانة الزوجة وحرمانها من أهلها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أن الزوجة أمانة في عنق زوجها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول»، مؤكدًا أن من واجب الزوج أن يحفظ زوجته ويكرمها ويحسن معاملتها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما يفعله هذا الزوج من إهانة وتجريح نفسي ومنعها من أهلها هو أمر محرم شرعًا، ولا يجوز، بل هو من صور الظلم وسوء العشرة، موضحًا أن الزوج الذي يتحول إلى مصدر أذى لزوجته كأنه يعتدي على الأمانة التي استُرعي عليها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يراجع نفسه، وأن يلتزم بحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن للزوجة في هذه الحالة خيارين: إما الصبر واحتساب الأجر عند الله إن استطاعت، أو طلب التدخل من أهلها وأقاربه وأهل الإصلاح لمحاولة تقويم هذا السلوك، مؤكدًا أن تدخل الأسرة قد يسهم في إنهاء هذا الوضع.

وفيما يتعلق بطلب الزوج للعلاقة الزوجية رغم هذه الإساءات، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة، لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، ولا تستقيم مع الإهانة والخصام، مشيرًا إلى أن الإسلام دعا إلى التهيئة النفسية والمعنوية قبل هذه العلاقة، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من غير المقبول إنسانيًا وشرعًا أن يُهين الزوج زوجته ثم يطالبها بهذه العلاقة دون مراعاة لمشاعرها، مشددًا على أن حسن المعاملة والكلمة الطيبة هما الأساس في استقرار الحياة الزوجية.