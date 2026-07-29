قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات 2026.. عبر هذا الرابط
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع
نائب بالشيوخ: تطوير ماسبيرو يعزز مكانة مصر الثقافية ويدعم الاقتصاد الإبداعي
سنتكوم: ساهمنا في مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز
الرئيسان السيسي وتبون: ندعم جهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية ونرفض أي مساس بأمن وسيادة الدول العربية
اتصدمت.. انفعال شديد من تامر أمين بسبب فيديو مُشجّع يرتدي الزي الأزهري ويسخر من الأهلي
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق التي سيطرنا عليها في جنوب لبنان
الدولية للهجرة: ضحايا الاتجار بالبشر تخفيهم الحروب.. واليأس يجعلهم فريسة سهلة للعصابات
سبيكة 10 جرام عيار 24 بكام؟.. أسعار الذهب والسبائك الآن
الزوراء العراقي يعسكر في مصر استعدادًا للموسم الجديد
ريال مدريد يكسر الرقم القياسي التاريخي للإيرادات الرياضية
حسن عبد الفتاح: الرسوم الأمريكية تكبد البرازيل 10 مليارات دولار.. وحزم دعم بـ 4 مليارات لإنقاذ الشركات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع
عبد الفتاح تركي
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله في منتصف التعاملات بقيمة 12 قرشًا، لتواصل أسعار صرف العملة الأمريكية ثباتها داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الدولار لحظة بلحظة.

ويحرص قطاع واسع من المتابعين على الاطلاع على أسعار الدولار في البنوك المصرية بصورة يومية، نظرًا لتأثيرها على العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لذلك يزداد البحث عن أحدث أسعار العملة الأمريكية عقب أي تحرك جديد في سوق الصرف.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الذي شهده في منتصف التعاملات، ليسجل أحدث سعر معلن داخل البنك على النحو الآتي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند المستويات نفسها التي سجلها عقب الارتفاع الأخير، دون تسجيل أي تغيرات جديدة خلال التعاملات المسائية.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات مساء الأربعاء، مع استمرار التداول عند آخر المستويات المسجلة.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واصل سعر الدولار استقراره داخل بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية، بعدما سجل مستوياته الحالية عقب الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسواق.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة خلال تعاملات مساء اليوم دون أي تغييرات جديدة، وفق آخر تحديث معلن لأسعار الصرف داخل البنك.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

لماذا يواصل سعر الدولار استقراره بعد الارتفاع الأخير؟

جاء استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم بعد أن سجل ارتفاعًا بقيمة 12 قرشًا في منتصف التعاملات، لتواصل البنوك المعلنة في السوق المصرية العمل بآخر أسعار الصرف المحدثة دون تسجيل تحركات جديدة حتى الآن.

ويتابع المواطنون والشركات والمستثمرون أسعار الدولار بصورة مستمرة، لما تمثله من أهمية في المعاملات التجارية والمالية، إلى جانب ارتباطها بعدد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على حركة سوق الصرف، لذلك تظل تحديثات أسعار الدولار من أكثر الموضوعات التي تشهد معدلات بحث مرتفعة على مدار اليوم.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الأربعاء 29 يوليو 2026 سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك القاهرة أسعار الدولار في البنوك المصرية آخر تحديث لسعر الدولار سعر صرف الدولار اليوم الدولار أمام الجنيه المصري أسعار العملات اليوم سعر الدولار شراء وبيع سعر الدولار في البنوك اليوم تحديث سعر الدولار اليوم سعر الدولار بعد الارتفاع الأخير سعر الدولار لحظة بلحظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يهنئ هاتفيا التاسع على الجمهورية الطالب عبدالرحمن أحمد

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أقطان بأجا

بالصور

إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تثير الجدل بالأحمر الداكن

دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ
دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ
دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ

أسعار سكودا أوكتافيا المستعملة في مصر

سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد