سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله في منتصف التعاملات بقيمة 12 قرشًا، لتواصل أسعار صرف العملة الأمريكية ثباتها داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الدولار لحظة بلحظة.

ويحرص قطاع واسع من المتابعين على الاطلاع على أسعار الدولار في البنوك المصرية بصورة يومية، نظرًا لتأثيرها على العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لذلك يزداد البحث عن أحدث أسعار العملة الأمريكية عقب أي تحرك جديد في سوق الصرف.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الذي شهده في منتصف التعاملات، ليسجل أحدث سعر معلن داخل البنك على النحو الآتي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند المستويات نفسها التي سجلها عقب الارتفاع الأخير، دون تسجيل أي تغيرات جديدة خلال التعاملات المسائية.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات مساء الأربعاء، مع استمرار التداول عند آخر المستويات المسجلة.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واصل سعر الدولار استقراره داخل بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية، بعدما سجل مستوياته الحالية عقب الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسواق.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة خلال تعاملات مساء اليوم دون أي تغييرات جديدة، وفق آخر تحديث معلن لأسعار الصرف داخل البنك.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

لماذا يواصل سعر الدولار استقراره بعد الارتفاع الأخير؟

جاء استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم بعد أن سجل ارتفاعًا بقيمة 12 قرشًا في منتصف التعاملات، لتواصل البنوك المعلنة في السوق المصرية العمل بآخر أسعار الصرف المحدثة دون تسجيل تحركات جديدة حتى الآن.

ويتابع المواطنون والشركات والمستثمرون أسعار الدولار بصورة مستمرة، لما تمثله من أهمية في المعاملات التجارية والمالية، إلى جانب ارتباطها بعدد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على حركة سوق الصرف، لذلك تظل تحديثات أسعار الدولار من أكثر الموضوعات التي تشهد معدلات بحث مرتفعة على مدار اليوم.