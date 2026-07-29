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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر الأربعاء 29-7-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال أحدث تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية، مع استمرار استقرار سوق الصرف وتحديث أسعار العملات بصورة دورية وفقًا لحركة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم 

وسجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.54 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.64 جنيه، في حين استقرت الأسعار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة عند مستوى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، دون تغيير ملحوظ مقارنة بآخر التحديثات.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار مع غالبية البنوك الكبرى.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء أعلى سعر لشراء الدولار في المصرف العربي الدولي عند 50.54 جنيه، فيما سجل بنك قناة السويس 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.463 جنيه للشراء و50.599 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في HSBC 50.452 جنيه للشراء و50.548 جنيه للبيع.

وسجل كل من كريدي أجريكول وبنك البركة وQNB الأهلي وبنك الكويت الوطني NBK سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويتابع المواطنون والمستثمرون أسعار الدولار بشكل يومي، باعتبارها من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات، فيما تقوم البنوك بتحديث أسعار الصرف على مدار اليوم وفقًا لمتغيرات السوق.

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