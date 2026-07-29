سبيكة 10 جرام عيار 24 بكام؟.. أسعار الذهب والسبائك الآن

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.ا

أسعار السبائك الذهب اليوم عيار 24

سعر سبيكة 1 جرام 6919 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 33,920 جنيهًا

سعر سبيكة الـ10 جرامات إلى حوالي 67,810 جنيهات

سعر سبيكة 20 جرام نحو 136,286 جنيهًا

سعر سبيكة 50 جرام نحو 338,800 جنيه

سعر سبيكة الـ 100 جرام سجَّل قرابة 677,400 جنيه

أسعار السبائك الثقيلة

سعر سبيكة ربع كيلو نحو 1.683 مليون جنيه

سعر سبيكة نصف كيلو حوالي 3.364 مليون جنيه

اقترب سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام من 6.728 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-7-2026

-سعر الذهب عيار 24: 6695 جنيهًا للبيع، و6640 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 21: 5860 جنيهًا للبيع، و5810 جنيهات للشراء.

-سعر الذهب عيار 18: 5025 جنيهًا للبيع، و4980 جنيهًا للشراء.

-سعر الذهب عيار 14: 3905 جنيهات للبيع، و3875 جنيهًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب: 46880 جنيهًا للبيع، و46480 جنيهًا للشراء.

- الأونصة بالجنيه: 208305 جنيهات للبيع، و206525 جنيهًا للشراء.

زيادة الطلب على الذهب

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الذهب يواصل أدائه القوي رغم التقلبات، مشيرًا إلى أن التوترات العالمية تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، ولا توجد مؤشرات واضحة على تراجعها في الوقت الحالي.

وأوضح أن المواطنين يلجأون إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يزيد من الطلب عليه محليًا وعالميًا.

الوقت مناسب لشراء الذهب

ونصح نجيب، المواطنين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا بعدم تأجيل قرار الشراء، مؤكدًا أن الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، وأن من اشترى خلال الفترات الماضية حقق بالفعل مكاسب مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المستثمر لا ينبغي أن ينشغل بالتغيرات اليومية، لأن قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، خاصة في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار.

وشدد على أن أصحاب المشغولات أو السبائك الذهبية يجب ألا يتسرعوا في البيع، موضحًا أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحرك الأوقية العالمية عند مستويات مرتفعة.

استقرار الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز جديدة قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، وترقب تصريحات رئيس المجلس كيفن وورش؛ بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية استقرارا عند 4024.54 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4023.30 دولار للأوقية.

موجة تراجع

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "أواندا" كيلفن وونج، إن تحركات الذهب ستظل مرتبطة إلى حد كبير بنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن تبني البنك المركزي الأمريكي لهجة أقل تشددا قد يدعم أسعار المعدن النفيس ويعكس موجة التراجع الأخيرة.

وأضاف أن أي تحول نحو خطاب أكثر مرونة بشأن السياسة النقدية من شأنه أن يعيد الزخم إلى الذهب بعد الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

الذهب وأسعار الفائدة

ويترقب المستثمرون إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس كيفن وورش، وسط اهتمام واسع بما قد تتضمنه تصريحاته من مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع استمرار ترقب احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع سبتمبر المقبل إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماعي بنك إنجلترا وبنك اليابان المقرر عقدهما غدا الخميس وبعد غد الجمعة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويعد الذهب من أبرز أدوات التحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظرا لأنه لا يدر عائدا، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول ذات العوائد مثل السندات