أيمن عبدالغني يعقد اجتماعا موسعا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية لبحث سبل تطوير العمل

التقى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمديري أفرع الأروقة الأزهرية بالمناطق الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، بحضور د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، لبحث سبل تطوير العمل وتعزيز الرسالة الدعوية والتعليمية.

أيمن عبدالغني يعقد اجتماعا موسعا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية

وخلال اللقاء، تم استعراض آليات العمل وأبرز الإنجازات التي حققتها الأروقة الأزهرية بالمحافظات خلال الفترة الماضية، وخطط التوسع المستقبلي لتلبية احتياجات المواطنين الدينية والعلمية، مع التأكيد على متابعة سير البرامج التدريبية والقرآنية المقررة بكل دقة.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأروقة الأزهرية تمثل إحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها الأزهر الشريف في نشر العلم الشرعي الصحيح، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وخدمة مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التطوير في الأداء، والتوسع في البرامج العلمية والقرآنية والتدريبية، بما يلبي احتياجات الدارسين ويواكب رؤية الأزهر في بناء الإنسان.

وشدد فضيلته على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأفرع الأروقة بالمناطق الأزهرية، والحرص على جودة الأداء وحسن تنفيذ البرامج، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الفروع، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لن يدخر جهدًا في توفير كل أوجه الدعم اللازم للأروقة، حتى تواصل أداء رسالتها في تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم العلوم الشرعية والعربية، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى النشء والشباب وجميع أفراد المجتمع.

وأكد الحاضرون على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به الأروقة الأزهرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتحفيظ كتاب الله تعالى وفق منهج أزهري منضبط، مشددين على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لدعم أفرع الأروقة بالمعاهد الأزهرية والمناطق المختلفة لتأدية رسالتها على أكمل وجه.