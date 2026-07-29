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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات اليوم الأربعاء وسعر الدولار الآن وسعر الريال السعودي والدينار الكويتي، في كافة البنوك والتعاملات المصرفية المسائية..

سعر الدولار اليوم في البنوك 

 

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

-  50.46 جنيه للشراء.
-  50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 50.58 جنيه للشراء.
-  50.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026

سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.61 جنيه للشراء.
-  50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-  50.62 جنيه للشراء.
-  50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-  50.65 جنيه للشراء.
-  50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-  50.60 جنيه للشراء.
-  50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-  50.70 جنيه للشراء.
-  50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-  50.62 جنيه للشراء.
-  50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 50.65 جنيه للشراء.
- 50.75 جنيه للبيع.
الدولار في مقدمتها.. كيف يتغير سعر صرف العملات الرئيسية بالأسواق العالمية؟ | اقتصاد | الجزيرة نت

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.32 جنيه للشراء.

57.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.57 جنيه للشراء.
57.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.60 جنيه للشراء.
57.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.62 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.62 جنيه للشراء.
57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.59 جنيه للشراء.

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.59 جنيه للشراء.

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.65 جنيه للشراء.

57.87 جنيه للبيع.

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع.. الدولار الأمريكي بــ49.3 جنيها - صدى البلد عقارات

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الشراء 159.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الشراء 160.59 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 164.46 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك نكست: 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 13.47 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 13.45 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
بنك البركة: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 13.41 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 13.17 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر اليورو سعر الدرهم الاماراتي

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