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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-7-2026.. بكام عيار 21؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 تراجعًا في الأسواق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا عند مستويات مرتفعة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-7-2026

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة على النحو التالي:

- عيار 24: 6695 جنيهًا للبيع، و6640 جنيهًا للشراء.

- عيار 21: 5860 جنيهًا للبيع، و5810 جنيهات للشراء.

- عيار 18: 5025 جنيهًا للبيع، و4980 جنيهًا للشراء.

- عيار 14: 3905 جنيهات للبيع، و3875 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب: 46880 جنيهًا للبيع، و46480 جنيهًا للشراء.

- الأونصة بالجنيه: 208305 جنيهات للبيع، و206525 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4043.34 دولارًا، بينما بلغ دولار الصاغة نحو 51.52 جنيهًا، مقارنة بسعر 50.55 جنيهًا في البنوك.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية إلى تأثرها بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار داخل السوق، ومستويات العرض والطلب، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على أسعار جميع الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21.

توقعات أسعار الذهب

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 سعر الجنيه الذهب أسباب تراجع أسعار الذهب

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