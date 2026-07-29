الحشد الشعبي يعلن مقـ.تل 20 شخصا وإصابة 32 في الهجمات السعودية الأمريكية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن مقتـ..ل ما لا يقل عن (20) شخصا، وإصابة (32) آخرون، في حصيلة غير نهائية للهجمات التي شنّها الطيران الأمريكي–السعودي المشترك، واستهدفت عدداً من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وبحسب بيان الحشد الشعبي ، ووفقاً للمعلومات التي جُمعت، فقد طالت الاعتداءات مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية.

وشددت الهيئة ، على أن اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات.

وقال البيان : وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية.

وتعرّضت عددٌ من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في مناطق متفرقة من العراق، صباح اليوم، لهجماتٍ شنّتها القوات الأمريكية والسعودية.

وذكر الحشد الشعبي في بيان سابق : إننا نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية.