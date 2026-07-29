نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 شخصا بالضفة الغربية

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال استولى على نحو 200 دونم لإقامة مواقع عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل

وفي سياق آخر..أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددًا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية - إن إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أنها تسعى إلى تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية.