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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تدعو إلى استعادة السلام والاستقرار في غزة والضفة الغربية

الصين تدعو إلى استعادة السلام والاستقرار في غزة والضفة الغربية
الصين تدعو إلى استعادة السلام والاستقرار في غزة والضفة الغربية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

دعت الصين اليوم الأربعاء، إلى استعادة السلام والاستقرار في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل جوهر أزمة الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع المتكرر في المنطقة.

وقال سون لي، القائم بالأعمال في البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، إن القضية الفلسطينية "لا ينبغي تجاهلها أو تهميشها"، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا إلا من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن أكثر من مليوني شخص لا يزالون يواجهون خطر الموت والنزوح بعد أكثر من تسعة أشهر على الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إسرائيل والأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ودائم في القطاع.

وقال "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان تمكين وكالات الإغاثة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تنفيذ عملياتها الإنسانية.

وأشار سون إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للمنازل، في وقت تواصل فيه سلطة الاحتلال توسيع المستوطنات والتعدي على الأراضي الفلسطينية.

وحثت الصين إسرائيل على الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من أعمال العنف.

كما دعا الدبلوماسي الصيني المجتمع الدولي إلى التمسك بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذه، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لدعمه.

وأكد أن أي محاولة لتغيير الأراضي الفلسطينية أو تركيبتها السكانية من شأنها أن تقوض أسس حل الدولتين، ويجب رفضها بشكل قاطع.

استعادة السلام والاستقرار في قطاع غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية أزمة الشرق الأوسط إنهاء دوامة الصراع

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