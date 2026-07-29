اعتداءات إجرامية جديدة للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة بلدات بالضفة الغربية

واصل المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتهم الإجرامية في محافظات الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء.

في جنين، شن الاحتلال اقتحامًا للحي الشرقي للمدينة تخلله مداهمة لمنازل وتفتيشها، كما طالت المداهمات قرية فقوعة شمال شرق المحافظة.

ورفع مستوطنون وسط حماية من جيش الاحتلال علم الاحتلال قرب "المدرسة الأمريكية" في جنين.

وأصدر الاحتلال أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي جنين لشق وتوسعة طرق عسكرية واستيطانية.

وفي طولكرم شملت الاقتحامات قرى زيتا وصيدا شمالًا وفرعون جنوبًا، وتخلل ذلك مداهمات للمنازل واعتقال الشاب طارق نائل عمر بعد اقتحام منزله في فرعون، فيما صدمت آلية عسكرية مركبة فلسطينية قرب دوار شويكة وسط المدينة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون، وداهمت مساكن الأهالي وقامت بمصادرة عدد من المركبات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى، شملت عورتا وعصيرة القبلية ومادما وتل واللبّن الشرقية جنوبا، وداهمت قوات الاحتلال خلالها منازل عديدة وعاثت فيها تفتيشًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال رام الله والبيرة، واقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي وسط المدينة، بالتزامن مع اقتحام آخر استهدف بلدة بيتونيا غربًا.

وفي جنوب الضفة المحتلة، تركزت أعنف الاعتداءات التي شنها المستوطنون وقوات الاحتلال، حيث هاجم مستوطنون منزلًا ومركبة في قرية وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم وأضرموا النار مما أدى لإحراق المركبة بالكامل.

كما واصل المستوطنون جولاتهم الاستفزازية في محيط مساكن الفلسطينيين في خربة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، وتحديدًا قرب مسكن المواطن محمد جبارين.