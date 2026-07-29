الصين ترحب بتمديد مفاوضات إصلاح مجلس الأمن الدولي

رحبت الصين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي إلى دورتها المقبلة، مؤكدة أن هذه المفاوضات تمثل "المنصة الشرعية الوحيدة" لمناقشة الإصلاح.

وقال القائم بأعمال البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون لي، عقب اعتماد الجمعية العامة قرارا شفهيا بتمديد المفاوضات، إن إصلاح مجلس الأمن يمس المصالح الجوهرية لجميع الدول الأعضاء.

وأضاف أن الصين تأمل أن تتحلى جميع الأطراف برؤية استراتيجية ومنظور طويل الأجل، وأن تحافظ على المفاوضات الحكومية الدولية باعتبارها القناة الرئيسية للتفاوض، مع الالتزام بمبدأ التوافق بين الدول الأعضاء، ومواصلة المشاورات المعمقة وبناء التوافق داخل إطار المفاوضات، بما يضمن أن يتجه مسار الإصلاح نحو تعزيز تمثيل الدول النامية وزيادة صوتها، مع تحقيق تقدم مطرد ومستدام.

وأكد سون أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة دفع إصلاح مجلس الأمن في اتجاه يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ويدعم التطور السليم للأمم المتحدة، ويسهم في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.