الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 19 محافظة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء في معظم أرجاء البلاد من منطقة "توهوكو" في الشمال الشرقي إلى منطقة "كيوشو" ومحافظة "أوكيناوا" في الجنوب الغربي.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية في مدينة "ميازاكي" بمنطقة "كيوشو".

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 19 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" إلى محافظة "أوكيناوا".. ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.