روسيا تعلن تدمير 295 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 295 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 12 منطقة روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود خلال الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء بمواصلة استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن، كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية إلى موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، بالإضافة إلى استهداف منشآت البنية التحتية لمحطة الشحنات العابرة، إضافة إلى خزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف.

كما تم تدمير سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى سفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.