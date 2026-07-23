قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة تدريب قتالية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تدريب قتالية أثناء إقلاعها في مقاطعة موسكو في منطقة غير مأهولة. 

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن قائد الطائرة تمكن من القفز ، مؤكدة أنه لا خطر يهدد حياته.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 223 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 18 منطقة روسية ومياه بحر آزوف خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية”.

وأضافت: “القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية في ميناء أوديسا”.

وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تدريب قتالية مقاطعة موسكو طائرة مسيرة أوكرانية بحر آزوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

ميسي

تشبهه بالفأر ..الجماهير الإسبانية تسخر من ميسي

منتخب المغرب

منتخب المغرب يفوز بصعوبة على السنغال في بطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة

لجنة تراخيص الأندية

لجنة تراخيص الأندية تؤكد على استقلاليتها وإلتزامها باللوائح والقوانين

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد