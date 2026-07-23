الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة تدريب قتالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تدريب قتالية أثناء إقلاعها في مقاطعة موسكو في منطقة غير مأهولة.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أن قائد الطائرة تمكن من القفز ، مؤكدة أنه لا خطر يهدد حياته.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 223 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 18 منطقة روسية ومياه بحر آزوف خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية”.

وأضافت: “القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية في ميناء أوديسا”.