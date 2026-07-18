الدفاع الروسية: تدمير منصة إطلاق لمنظومة "نبتون" الصاروخية الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت، بضربات نفذتها منظومة الصواريخ "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران"، منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "نبتون" في مقاطعة نيكولاييف.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أنه نتيجة للضربة، تم تدمير منصة إطلاق منظومة الصواريخ "نبتون" ومركبة النقل والتحميل المزودة بالذخائر".

ونشرت الوزارة الروسية مشاهد لتنفيذ الضربة بواسطة المنظومة الصاروخية العملياتية التكتيكية "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران-4 سيكر" على موقع منظومة الصواريخ الساحلية "نبتون" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ريباكيفكا في مقاطعة نيكولاييف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، خلال زيارة أجراها لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.

وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بأن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.

وقال جيراسيموف: "تتواصل المعارك العنيفة ضمن منطقة مسؤولية قوات مجموعة 'المركز'، وعلى محور دوبروبوليه، تواصل تشكيلات ووحدات المجموعة توسيع هجومها شمال كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في دوبروبوليه وأنوفكا".

واستمع جيراسيموف إلى تقرير قائد المجموعة سيرجي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.