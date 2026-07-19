سرب مقاتلات إف 16 وإف 35 إلى الشرق الأوسط لحرب إيران بأوامر ترامب

في ظل التصعيد العسكري المستمر أمام إيران، قرر البنتاجون بإيعاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال عشرات الطائرات الحربية الإضافية إلى الشرق الأوسط.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سرب من مقاتلات إف-16 لإحدى القواعد، فيما يُتوقع وصول المزيد من الطائرات المقاتلة خلال الأيام المقبلة إلى قواعد أخرى في المنطقة.

حول ذلك، صرح مسئولون ، إن هذه التعزيزات تشمل أسرابا من مقاتلات إف-16 وإف-35.



ذكروا أنه من المرجح أن يكتمل انتشار المقاتلات الحربية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة.

وافادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تؤكِّد أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: “نحن أمام أسبوع حاسم، فيه سنعرف إن كانت الحرب ستتجدَّد وإن كانت إسرائيل ستنضم للقتال ضد إيران أم لا”.