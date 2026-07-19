هشام الحلبي: إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي ومضيق هرمز

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أننا منذ بداية الحرب في المنطقة، لم نشاهد تدمير لأي جزء من القطع الجوية العسكرية الإسرائيلية أو الأمريكية من خلال الضربات الإيرانية.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إيران حاليا تستهدف البنية المدنية في الدول العربية، مردفًا: «ما يحدث اليوم يجعلني أرى أن أمريكا وإسرائيل تريدان أن تتحول الحرب إلى حرب إيرانية عربية خليجية، وليس حربًا إيرانية أمريكية إسرائيلية».

وتابع: «الدول العربية لم تسمح بخروج طائرات أمريكية من أراضيها تستهدف إيران، كما أن هناك حالة من التخبط في الداخل الإيراني، وهذا الأمر ظهر في استهداف الوسطاء من خلال الضربات الموجهة تجاه قطر وسلطنة عمان».

وأكمل: «إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي ومضيق هرمز، وفرض رسوم على السفن العابرة من مضيق هرمز لصالحها، كما أن الحرس الثوري لديه رؤية استراتيجية قصيرة المدى».

وأردف هشام الحلبي، أن أمريكا ارتكبت خطأً جسيمًا في استهداف القيادات العسكرية المعتدلة داخل إيران، كما أن ما تقوم به إيران حاليًا ليس في صالحها، سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد.

ولفت إلى أن الخليج هو منطقة الطاقة والأموال والمضايق بصورة استراتيجية، كما أن العالم لا يريد الدخول في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لأنه ستكون هناك عقوبات قوية إضافية على إيران تجعلها أكثر عزلة.

ونوه بأن الثقة تقلصت أو انتهت لدى الدول العربية تجاه إيران، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الوساطة، موضحًا أن الهجوم البري الموسع ضد إيران صعب جدًا نظرًا للطبيعة الجغرافية، بالإضافة إلى زيادة التهديدات على القوات حال وصولها إلى الداخل، ولهذا فإن الهجوم الأمريكي البري مستبعد.

وأشار إلى أن ما تقوم به أمريكا هو قصف الطرق والكباري وقطع وسائل التواصل وفصلها، كما أن وجود طائرات أمريكية يتم تزويدها بالوقود في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي؛ قد يكون مؤشرًا لدخول إسرائيل الحرب وإقلاع قاذفات تجاه إيران.

وأردف الحلبي: «إيران هتدفع الثمن بشكل رهيب، إيران يتم قصفها في الطرق والكباري، وهي عملية خطيرة، كما أنها ستكون في عزلة، بالإضافة إلى فقدان الثقة مع جيرانها والوسطاء، قد ندخل مرحلة أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة، ونرى تصعيدًا في الحرب خلال الأيام المقبلة».