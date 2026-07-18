اللواء هشام الحلبي: مخطط لإجراء مواجهة بين إيران والدول العربية وخروج أمريكا وإسرائيل من المشهد

علق اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على استمرار الحرب الإيرانية الامريكية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية .





وقال هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية لا يوجد تدمير لأي قطعة بحرية أمريكية او تدمير قواعد عسكرية إسرائيلية ".

وتابع هشام الحلبي:" إحنا مشفناش قطعة بحرية أمريكية تم تدميرها منذ بداية الحرب".

وأكمل هشام الحلبي:" العبرة ليست بالاستهداف والضرب المستمر لكن العبرة بالتدمير الشامل ".

ولفت هشام الحلبي:" إيران انتقلت إلى ضرب البنية المدنية في المنطقة وهناك مخطط لإجراء مواجهة بين إيران والدول العربية وتخرج أمريكا وإسرائيل من المشهد ".

