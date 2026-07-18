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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

400 جنيه.. رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يكشف مفاجأة عن الدعم النقدي

التموين
التموين
اخبار توك شو

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تعد دراسة مطروحة منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي؛ يأتي بعد وجود هدر في منظومة الدعم العيني يؤثر على وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدعم النقدي يهدف إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن هناك هدرًا يحدث في مراحل متعددة من منظومة الدعم العيني.

ولفت إلى أن المواطن قد يحصل على نحو 70% أو 80% فقط من قيمة الدعم المخصص له في منظومة الدعم العيني، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين، ولذلك تعمل على تطوير منظومة الدعم وتحويلها إلى دعم نقدي.

وأوضح أن الدعم النقدي لا يعني حصول المواطنين على أموال نقدية مباشرة فقط، وإنما سيكون دعمًا نقديًا مشروطًا، بحيث يحصل المواطن على السلع التي يحتاجها، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يعني خفض حصة المواطن من السلع أو تقليل قيمة الدعم.

وأشار إلى أن الدولة خصصت نحو 200 مليار جنيه للدعم، وأن توزيع الدعم سيكون وفق شرائح مختلفة، موضحًا أن قيمة الدعم قد تختلف من مواطن لآخر، حيث يمكن أن يحصل البعض على 200 جنيه، وآخرون على 360 أو 400 جنيه وفقًا للشرائح المحددة.

الدعم النقدي التموين دعم نقدي

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