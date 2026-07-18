تحرير 341 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحة خلال حملات ببني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري ،عن تحرير 341 محضرًا، شملت: 204 مخالفة للمخابز البلدية، و25 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 27 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 32 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و 25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار،و 25 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

