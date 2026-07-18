1.37 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية.. حصاد مستشفيات جامعة بني سويف خلال العام المالي 2025/2026..

1.37 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية و17 ألف عملية جراحية و420 ألف متردد

725 ألف تحليل طبي و82 ألف فحص بالأشعة و22.5 ألف جلسة غسيل كلوي تعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أعلنت جامعة بني سويف حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يدعم دور المستشفيات الجامعية في خدمة أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء رسالتها في تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دورها في التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وأضاف أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2025/2026 تعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متميزة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة 1,373,976 خدمة، شملت مختلف الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن المستشفيات استقبلت 420 ألف متردد، منهم 270 ألف متردد بالعيادات الخارجية، و150 ألف حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 34 ألف مريض بالأقسام الداخلية، واستقبال 9500 حالة بوحدات العناية المركزة.

وأضاف أن المستشفيات أجرت 17 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب تنفيذ 2460 حالة قسطرة قلبية، و25 حالة قسطرة مخية ووعائية، وتقديم 22,500 جلسة غسيل كلوي، و13 ألف جلسة علاج كيماوي، فضلًا عن إجراء 82 ألف فحص بالأشعة، و725 ألف تحليل طبي، وتوفير 35,606 أكياس دم ومشتقاتها، واستقبال 1,076 حالة بالحضانات، وإجراء 3,969 حالة ولادة، وتقديم 7,160 جلسة علاج طبيعي، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات العلاجية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي، من خلال دعم الأقسام المختلفة بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل فترات الانتظار.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تضم 409 أسرة بالأقسام الداخلية، و161 سريرًا بوحدات العناية المركزة، و30 حضانة، إلى جانب 40 كرسيًا للغسيل الكلوي و40 كرسيًا للعلاج الكيماوي، بما يعزز قدرة المستشفيات على تقديم خدمات صحية متكاملة في مختلف التخصصات.