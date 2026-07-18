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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: جوائز استثنائية لأفضل المقترحات العملية المتميزة وضم الفائزين للجنة صياغة حزمة التسهيلات الجديدة

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

كرمت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية كوكبة جديدة من أبناء المصلحة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من مختلف محافظات الجمهورية، في تقليد سنوي يجسد ثقافة التقدير والاحتفاء بالتميز العلمي كركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري داخل المصلحة، وذلك تماشياً مع توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بترسيخ قيم الشفافية، والعدالة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة.


https://www.elbalad.news/7037995

وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بالغ فخرها وسعادتها بالوجود وسط باحثي المصلحة من الأقاليم والمحافظات.

أكدت أن الإدارة الضريبية حرصت على تذليل كافة العقبات لمشاركتهم شخصياً في هذا التكريم تقديراً لمشقة سفرهم واجتهادهم، قائلة: «إن ما حققتموه من درجات علمية رفيعة هو مصدر فخر وشرف لعائلاتكم وللمصلحة بأكملها؛ فكل مَن يجتهد لرفع قدراته العلمية وخبراته العملية يضع تاجاً فوق رؤوسنا»، مشيرة إلى أننا عازمون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الكوادر النابغة، وتحوليها إلى طاقة إنتاجية وفكرية تنهض بالمصلحة.

حوافز للمتميزين 


وزفت رئيس المصلحة بشرى للعاملين بإعلان انتهاء العام المالي في 30 يونيو الماضي بأداء قوي وحصيلة ضريبية متميزة، محققة معدلات نمو مرتفعة في ظل تطبيق سياسات التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات.

أشارت إلى أن السياسة الضريبية الحالية نجحت في تحويل فكر العاملين والمجتمع الضريبي نحو الشراكة الحقيقية.

و انضم ما يقارب 200 ألف ممول للاستفادة من النظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى انضمام فئات جديدة مثل صناع المحتوى ورواد التجارة الإلكترونية، الذين لمسوا مصداقية المصلحة على أرض الواقع.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر العلمية، دعت رشا عبد العال كافة الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه بالمصلحة لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم البناءة من واقع عملهم الميداني للمشاركة في صياغة حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

وأعلنت عن توجه المصلحة لإطلاق جائزة مخصصة لأفضل المقترحات المقدمة، على أن يشارك أصحاب الأفكار الفائزة في اللجنة المركزية لصياغة الحزمة الجديدة، على أن تتركز المقترحات على آليات التبسيط وتعزيز الالتزام الطوعي ودعم المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي السياق ذاته، سلطت رئيس المصلحة الضوء على «جائزة التميز الضريبي» التي تحظى باهتمام ودعم كبير من وزير المالية، مشيرة إلى أن الجوائز ستكون مفاجأة غير مسبوقة لمكافأة المأموريات والمناطق والعاملين المتميزين، حيث سيتم إعلان الفائزين خلال فعاليات «مؤتمر شكرًا 2» لتكريم شركاء النجاح من مجتمع الأعمال والمنظومة الضريبية.

من جانبها وجهت كريمة طه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال، الشكر لرئيس المصلحة على دعمها اللامحدود وحرصها على رعاية الباحثين وتكريمهم بشكل شخصي، موضحة أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية، مما يعكس حجم التنافس والمثابرة لدى أبناء المصلحة لتطوير معارفهم والارتقاء بمهاراتهم العلمية والعملية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المصلحة في الاستثمار في العنصر البشري ورفع قدراته وتحفيز الكفاءات وتمكينها من المشاركة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

جدير بالذكر حضر الحفل كل من: عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق، مصطفي الخطيب رئيس قطاع الموارد البشرية، عبد اللطيف عبد الرحمن رئيس قطاع الفحص، الدكتور سيد علام رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والقضايا، الدكتور عرفان فوزي رئيس الادارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب، سهير حسن رئيس مركز كبار الممولين، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الاعلام بمكتب رئيس المصلحة.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية حزمة التسهيلات الضريبية حملة الماجستير والدكتوراه اخبار مصر مال واعمال

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