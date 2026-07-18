استهدفت شارع المجزر الآلي ونفقي التربيع والريحاني.. جهود مكثفة لرفع كفاءة النظافة في الهرم

واصلت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت اشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة، حملاتها المكثفة لتحسين البيئة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع والمحاور الرئيسية بنطاق حي الهرم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشهد شارع "المجزر الآلي" بحي الهرم حملة نظافة وتجريد مكبرة أسفرت عن رفع كافة تراكمات المخلفات والأتربة، وتحسين المظهر العام للشارع، وجاءت الحملة بحضور محمد صابر، مدير نظافة الهرم، ومشاركة عدد كبير من عمال النظافة وفرق العمل الميداني مدعومين بالمعدات.

كما قامت الهيئة،٨ بتنفيذ حملة صيانة ونظافة شاملة استهدفت نفقي التربيع والريحاني في الهرم.

وشملت الأعمال غسيل الحوائط، ورفع التراكمات داخل الأنفاق ومحيطها لضمان سيولة الحركة المرورية وراحة المارة، وذلك بحضور محمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم.

وأكدت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، على استمرار هذه الحملات الدورية بجميع الأحياء والمراكز والمدن، مع تفعيل منظومة المتابعة والرصد الميداني للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتجمعات القمامة أولاً بأول.