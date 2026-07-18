بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق أبو صير - الحوامدية ضمن خطة محافظة الجيزة لتحسين شبكة الطرق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق أبو صير - الحوامدية بطول ٢.٢ كم وبمتوسط عرض ١١ مترًا وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ويُسهم في الربط بين عدد من القري كما يمثل أحد المطالب الجماهيرية التي حرصت المحافظة على الاستجابة لها لما له من أهمية في تسهيل حركة التنقل والحد من التكدسات المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة تطبيق المواصفات الفنية القياسية والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

تنفذ الأعمال بإشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.