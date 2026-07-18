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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011‏‏.

تأتي سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك اقتصادي مكون من 3 أسطوانات، وبسعة 800 سي سي. يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 37 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 59 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) خفيف من 5 سرعات.

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة بوزن خفيف يبلغ 650 كجم فقط. يبلغ طولها الإجمالي 3335 مم، وعرضها 1440 مم، وارتفاعها 1405 مم، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2175 مم، وترتفع عن الأرض بمسافة 160 مم وتأتي مع جنوط قياس 12 بوصة.

تضم السيارة خزان وقود بسعة 28 لتر، وتستهلك حوالي 6.2 لتر لكل 100 كم، تبلغ سعة الشنطة الخلفية 144 لتر، وتتسع المقصورة لعدد 4 ركاب بشكل مناسب، وتصل سرعتها القصوى إلى 120 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011، فياتي بمتوسط 130 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة.

السيارات المستعملة سيارة جديدة سوزوكي ماروتي موديل 2011 سوزوكي ماروتي ماروتي موديل 2011 سوزوكي ماروتي

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لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري

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