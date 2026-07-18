تحذير لملاك تويوتا بسبب عيب تصنيعي.. حملة عالمية مجانية لاستبدال الوسائد الهوائية

أعلنت شركة تاكاتا العالمية عن تنفيذ حملة استدعاء تستهدف عدد من سيارات تويوتا، بهدف استبدال الوسائد الهوائية المتأثرة بعيب في منفاخ الوسادة الهوائية، وذلك دون أي تكلفة على المالكين، في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز مستويات السلامة.

وأوضحت الشركة أن الحملة تأتي ضمن برنامج الاستدعاءات العالمي الخاص بوسائد تاكاتا الهوائية، مؤكدة أن التأخر في تنفيذ عملية الاستبدال قد يزيد من مخاطر الإصابة حال تعرض السيارة لحادث شديد، وهو ما يستدعي سرعة مراجعة مراكز الخدمة المعتمدة.

وتشمل الحملة سيارات تويوتا كورولا موديلات 2002 حتى 2013، وياريس سيدان موديلات 2005 إلى 2010، وياريس هاتشباك موديلات 2013 إلى 2015، إلى جانب أفينسيس موديلات 2003 حتى 2008.

وأكدت الشركة أن جميع أعمال الاستبدال تجرى مجانا بالكامل، دون تحميل العملاء أي رسوم، كما يحصل أصحاب السيارات المشمولة بالحملة على زيت محرك وفلتر زيت كهدية عند تنفيذ عملية الاستبدال داخل مراكز الخدمة المعتمدة.

ودعت الشركة جميع مالكي السيارات التي تنطبق عليها الحملة إلى التواصل مع أقرب مركز خدمة معتمد للتحقق من شمول مركباتهم بالاستدعاء، وحجز موعد لإتمام عملية الاستبدال في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن الاستجابة لحملات الاستدعاء تمثل أحد أهم إجراءات الصيانة الوقائية التي تضمن استمرار عمل أنظمة السلامة بكفاءة وتحافظ على سلامة السائق والركاب.