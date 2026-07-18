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على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

تتقدم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس أمناء إدارة أرض فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة برئاسة الدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات، وكذا المسهمين في دعم هذا المشروع من رجال الأعمال المحبين للأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

كما تتقدم جامعة الأزهر بالشكر إلى محافظ دمياط والقيادات التنفيذية في للمحافظة، وإلى رئيس جهاز التعمير والإسكان؛ لجهودهم في متابعة أعمال التنفيذ ودعم مراحل الإنشاء.

أرض فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة

وصرح الدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات رئيس مجلس أمناء إدارة أرض فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، أن الفرع خُصص له قطعة أرض تبلغ مساحتها ١٣١ فدانًا، مما يجعله أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للتعليم الأزهري في مرحلته الجامعية، ويجسد رؤية الأزهر الشريف في نشر العلم الوسطي، وترسيخ رسالته الحضارية، وتوسيع مظلته التعليمية والدعوية؛ خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالوجه البحري خاصة والجمهورية عامة.

وأوضح «طمان» أن المخطط العام لمشروع فرع جامعة الأزهر بدمياط يهدف إلى إنشاء فرع جامعي متكامل، يضم منظومة متطورة من الكليات والمنشآت الأكاديمية والبحثية والخدمية، مع مراعاة الفصل الكامل بين كليات البنين والبنات؛ إذ يشمل إنشاء 22 كلية: (شرعية- ونظرية- وعلمية وتطبيقية)، إضافة إلى كليات حديثة التخصص، من بينها: كلية الذكاء الاصطناعي، والسفن البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 60000 طالب وطالبة سنويًّا من مختلف التخصصات.

ولفت رئيس مجلس أمناء إدارة أرض فرع دمياط إلى أن المشروع يتضمن مجموعة متكاملة من المرافق التعليمية والخدمية؛ تشمل: مكتبة مركزية شاملة، ومعامل مركزية حديثة، ومعهدين بحثيين، ومستشفى، ومسجدًا جامعًا، ومدنًا جامعية للبنين والبنات، وشبكات طرق ومرافق وبنية تحتية متكاملة.

وأكد «طمان» أن المشروع يشهد تطورًا ملحوظًا وقفزة حقيقة في معدلات الإنجاز، حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات لعدد من الكليات؛ من بينها: كلية الصيدلة، وطب الأسنان، وكلية العلوم للبنات، وكذا الانتهاء من الهياكل الخرسانية لعدة مبانٍ حتى منسوب أعمدة البدروم، وأخرى حتى الأدوار العليا، والانتهاء من الهيكل الأساسي لمسجد الجامعة، والبدء في استكمال أعمال التشطيبات، إضافة إلى تنفيذ سور الجامعة والبوابات، والتقدم في أعمال المرافق والطرق الداخلية.

وأضاف «طمان» أن محافظة دمياط شهدت الخميس الماضي، احتفالية كبرى بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والسادة النواب، وقيادات الأزهر، ومحافظ دمياط، والقيادات التنفيذية للمحافظة؛ لافتتاح المبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

الأزهر جامعة الأزهر التعليم الجامعي الأزهري أرض فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة

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